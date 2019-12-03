2019-12-03T06:42:51+03:00
Происшествия

В Перми лоб в лоб столкнулись ГАЗель и «Лада»

Авария произошла на улице Подлесной [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. Фото: скриншот с видео в Instagram @chp_59На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. Фото: скриншот с видео в Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 декабря, на улице Подлесной столкнулись грузовик и легковушка. По предварительной информации от очевидцев, водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с ГАЗелью.

chp_59chp_59
В Перми лоб в лоб столкнулись ГАЗель и Лада
173 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Обе машины получили сильные механические повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми столкнулись два пассажирских автобуса. Утром 30 ноября в Перми произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Нейвинской столкнулись автобусы маршрутов 19 и 75. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет. Но сами автобусы получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24