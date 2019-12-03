В Перми лоб в лоб столкнулись ГАЗель и «Лада»
В понедельник, 2 декабря, на улице Подлесной столкнулись грузовик и легковушка. По предварительной информации от очевидцев, водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с ГАЗелью.
Обе машины получили сильные механические повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми столкнулись два пассажирских автобуса. Утром 30 ноября в Перми произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Нейвинской столкнулись автобусы маршрутов 19 и 75. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет. Но сами автобусы получили механические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU