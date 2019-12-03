СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-03T06:42:51+03:00

На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. Фото: скриншот с видео в Instagram @chp_59

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В понедельник, 2 декабря, на улице Подлесной столкнулись грузовик и легковушка. По предварительной информации от очевидцев, водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с ГАЗелью.

chp_59 В Перми лоб в лоб столкнулись ГАЗель и Лада

Обе машины получили сильные механические повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми столкнулись два пассажирских автобуса. Утром 30 ноября в Перми произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Нейвинской столкнулись автобусы маршрутов 19 и 75. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет. Но сами автобусы получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU