2019-12-01T18:43:54+03:00
Происшествия

В Перми столкнулись два пассажирских автобуса

Транспортные средства получили механические повреждения
Елена КОНОВА
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Фото с места ДТП из группы "Мой город - Пермь"Фото с места ДТП из группы "Мой город - Пермь"
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Утром 30 ноября в Перми произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Нейвинской столкнулись автобусы маршрутов 19 и 75. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет. Но сами автобусы получили механические повреждения. У автобуса 75 маршрута разбито лобовое стекло, а у другого автобуса - помят бампер. Фото с места аварии появились в группе "Мой город - Пермь".

- Надеюсь, что они не в "догонялки" играли, - пишут в комментариях пермяки.

- Автобусы стали слишком часто в аварии попадать. Может, водители слишком много работают и почти не отдыхают, устают, а потом происходят ДТП? - считают пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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