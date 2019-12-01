В Перми столкнулись два пассажирских автобуса

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-01T18:43:54+03:00

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Утром 30 ноября в Перми произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Нейвинской столкнулись автобусы маршрутов 19 и 75. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет. Но сами автобусы получили механические повреждения. У автобуса 75 маршрута разбито лобовое стекло, а у другого автобуса - помят бампер. Фото с места аварии появились в группе "Мой город - Пермь".

- Надеюсь, что они не в "догонялки" играли, - пишут в комментариях пермяки.

- Автобусы стали слишком часто в аварии попадать. Может, водители слишком много работают и почти не отдыхают, устают, а потом происходят ДТП? - считают пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU