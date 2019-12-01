В Перми столкнулись два пассажирских автобуса
Утром 30 ноября в Перми произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Нейвинской столкнулись автобусы маршрутов 19 и 75. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет. Но сами автобусы получили механические повреждения. У автобуса 75 маршрута разбито лобовое стекло, а у другого автобуса - помят бампер. Фото с места аварии появились в группе "Мой город - Пермь".
- Надеюсь, что они не в "догонялки" играли, - пишут в комментариях пермяки.
- Автобусы стали слишком часто в аварии попадать. Может, водители слишком много работают и почти не отдыхают, устают, а потом происходят ДТП? - считают пользователи сети.
ИСТОЧНИК KP.RU