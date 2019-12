The Banker: Альфа-Банк – банк года в России

СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-02T18:11:34+03:00

Экспертами авторитетного международного издания The Banker Альфа-Банк был признан «Банком года в России» (Bank of the Year in Russia 2019). Эту премию вручили за быстрый рост, успешное исполнение стратегических инициатив и достижение лидирующих позиций по технологиям.

Как пишет Novostivolgograda.ru, достижения Альфа-Банка в сфере цифрового обновления экспертами были оценены на высочайшем уровне. Кроме этого, они оценили обновление мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Также эксперты сделали акцент на заслугах банка по внедрению инновационных продуктов, вроде быстрого выпуска карт, услуги по открытию «семейного счета» с возможностью подключения к нему до четырех близких людей, цифровых сервисов для ипотечных заемщиков, виртуальных карт для МСП. Эксперты зарубежного журнала также отметили сервис по подтверждению транзакций, совершенных корпоративными клиентами, по отпечаткам пальцев.

Представители британского журнала считают, что об успехе Альфа-Банка свидетельствуют его финансовые характеристики, а именно их улучшение. По информации отчетности за 2018 год, которую изучили члены жюри, уровень достаточности капитала первого уровня вырос более чем на 13%, до $7031 млн, активы увеличились на 5,5%, до $47199 млн, показатели рентабельности капитала и операционной эффективности составили 19,5% и 39,4% соответственно.

«Присуждение нам этой награды говорит о том, что мы являемся лидерами. В настоящее время мы самый phygital банк в нашей стране и сочетаем цифровой и физический клиентский опыт. База наших клиентов стремительно растет, только за последний год показатель прибавил один миллион», - сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Также он рассказал, что мобильному приложению Альфа-Банка присудили высочайшую оценку в мире среди банков в AppStore, а оформление карты через приложение у клиентов займет меньше минуты.

Свыше десяти лет назад Альфа-Банк стал первым российским банком, запустившим интернет- и мобильный банк, а сегодня финансовое учреждение первым строит phygital branch - инновационную физическую сеть. Все названные достижения были отмечены международными экспертами журнала The Banker.

Выходящее каждый месяц британское издание The Banker, присудившее Альфа-Банку награду, выпускается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал освещает вопросы международных финансов и ежегодно присваивает награды The Banker Awards лучшим финансовым организациям мира.

ИСТОЧНИК KP.RU