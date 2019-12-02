В Прикамье загорелась городская больница

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-02T14:21:57+03:00

О пострадавших не сообщается. Фото: Василий Вахрин

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В Соликамске произошел пожар в городской больнице. Сообщение о возгорании поступило в 13:44 2 декабря.

На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Когда пожарные приехали на место, из окон пятого этажа больницы шел черный дым. Через 15 минут пожар был потушен и локализован.

О пострадавших во врмемя ЧП не сообщается. Причина пожара пока не установлена. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все причины происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в Прикамье произошел страшный пожар. Очевидцы ЧП выложили в сеть видео, на котором видно, что дом полностью объят огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU