2019-11-27T13:35:04+03:00
Происшествия

«Вывели людей и домашний скот». В Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома

А после пожара продолжили службу в обычном режиме [Видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В выходные сгорел частный дом в селе Лямино Чусовского района. Семейная пара и весь домашний скот едва не погибли. Людей и животных спасли бдительные сотрудники Госавтоинспекции.

Около 2:00 23 ноября лейтенант полиции Евгений Русских и Валерий Бурдо заметили дым из-под крыши одного из домов. Полицейские увидели, что пламя охватило крышу и решили действовать немедленно. Сотрудники полиции перелезли через забор и стали стучать в окна. От стука жильцы проснулись.

В Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома.

Семейную пару немедленно вывели из горящего здания, а затем сотрудники Госавтоинспекции спасли еще и домашний скот.

Пока пожарные боролись с огнем, полицейские находились рядом с погорельцами и поддерживали их. Убедившись, что жизни и здоровью пары ничего не угрожает, покинули место ЧП и продолжили службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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