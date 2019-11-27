«Вывели людей и домашний скот». В Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-27T13:35:04+03:00

А после пожара продолжили службу в обычном режиме [Видео]

Изменить размер текста: A A

В выходные сгорел частный дом в селе Лямино Чусовского района. Семейная пара и весь домашний скот едва не погибли. Людей и животных спасли бдительные сотрудники Госавтоинспекции.

Около 2:00 23 ноября лейтенант полиции Евгений Русских и Валерий Бурдо заметили дым из-под крыши одного из домов. Полицейские увидели, что пламя охватило крышу и решили действовать немедленно. Сотрудники полиции перелезли через забор и стали стучать в окна. От стука жильцы проснулись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/746374" frameborder="0"></iframe> В Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома.

Семейную пару немедленно вывели из горящего здания, а затем сотрудники Госавтоинспекции спасли еще и домашний скот.

Пока пожарные боролись с огнем, полицейские находились рядом с погорельцами и поддерживали их. Убедившись, что жизни и здоровью пары ничего не угрожает, покинули место ЧП и продолжили службу.

ИСТОЧНИК KP.RU