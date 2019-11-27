«Вывели людей и домашний скот». В Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома
В выходные сгорел частный дом в селе Лямино Чусовского района. Семейная пара и весь домашний скот едва не погибли. Людей и животных спасли бдительные сотрудники Госавтоинспекции.
Около 2:00 23 ноября лейтенант полиции Евгений Русских и Валерий Бурдо заметили дым из-под крыши одного из домов. Полицейские увидели, что пламя охватило крышу и решили действовать немедленно. Сотрудники полиции перелезли через забор и стали стучать в окна. От стука жильцы проснулись.
В Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома.
Семейную пару немедленно вывели из горящего здания, а затем сотрудники Госавтоинспекции спасли еще и домашний скот.
Пока пожарные боролись с огнем, полицейские находились рядом с погорельцами и поддерживали их. Убедившись, что жизни и здоровью пары ничего не угрожает, покинули место ЧП и продолжили службу.
ИСТОЧНИК KP.RU