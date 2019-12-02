2019-12-02T06:41:53+03:00
Происшествия

Пермячку наказали за кражу банковской карты

Женщина потратила с чужой кредитки 9 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Женщину приговорили к обязательным работамЖенщину приговорили к обязательным работамФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми осудили местную жительницу. В июне 2019 года женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла в один из магазинов Дзержинского района и увидела там кошелек.

Женщина не попыталась найти владельцы кошелька, а пошла тратить деньги. Пермячка совершала покупки в разных магазинах и потратила 9 тысяч рублей. Злоумышленницу удалось установить.

Женщину осудили за мошенничество с использованием электронных устройств. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми вынесли приговор телефонному мошеннику. В результате он похитил 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция обнаружила у пермяка 650 литров незаконного алкоголя
В 2019 году за долги у пермяков забрали 850 машин
В Перми юных хоккеистов будут тренировать по уникальной методике
В Пермь до конца года приедут два новых трамвая
Tele2 запускает новый формат розницы на Урале
В Перми осудили директора известного караоке-клуба
Солистка Пермской оперы завоевала престижную театральную премию
В Прикамье мамы в декрете смогут получить профессиональное образование онлайн
В Перми заработал телефон психологической поддержки для тяжелобольных людей и их семей
Пермский студенческий театр вошел в пятерку лучших в ПФО
В аварии в центре Перми пострадали два человека
В Прикамье женщина ушла искать козу и пропала
В Прикамье пьяный водитель иномарки сбил троих пешеходов. Один человек погиб
«Сердце разрывается». Видео спасения котенка в Пермском крае, которого выбросили у водопада в мороз
Ночью в Прикамье произошел страшный пожар
В Перми 13-летний школьник провалился под лед
В Перми столкнулись два пассажирских автобуса
МЧС: в Прикамье ожидаются снегопады и гололед
"Молот-Прикамье" обыграл "КРС-БСУ" из Пекина
"Вот это жуть!". В сети появились фото с ДТП в Прикамье, где иномарку "проткнуло" ограждением
"Я покончу с собой". Пермячку испугал пьяный рабочий, которого она наняла для ремонта квартиры
Пермяк из-за ссоры с женой угрожал взорвать жилой дом
Олег Чиркунов предложил назвать улицу в Перми в честь известного физика Александра Фридмана
В Прикамье в аварии погибли два человека
Сотрудники ГИБДД устроили в Перми ночную погоню с перестрелкой за пьяным водителем
В пермском аэропорту установили памятник-копилку бездомной кошке