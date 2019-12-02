Пермячку наказали за кражу банковской карты
В Перми осудили местную жительницу. В июне 2019 года женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла в один из магазинов Дзержинского района и увидела там кошелек.
Женщина не попыталась найти владельцы кошелька, а пошла тратить деньги. Пермячка совершала покупки в разных магазинах и потратила 9 тысяч рублей. Злоумышленницу удалось установить.
Женщину осудили за мошенничество с использованием электронных устройств. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми вынесли приговор телефонному мошеннику. В результате он похитил 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU