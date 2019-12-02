Пермячку наказали за кражу банковской карты

СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-02T06:41:53+03:00

Женщина потратила с чужой кредитки 9 тысяч рублей

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В Перми осудили местную жительницу. В июне 2019 года женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла в один из магазинов Дзержинского района и увидела там кошелек.

Женщина не попыталась найти владельцы кошелька, а пошла тратить деньги. Пермячка совершала покупки в разных магазинах и потратила 9 тысяч рублей. Злоумышленницу удалось установить.

Женщину осудили за мошенничество с использованием электронных устройств. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми вынесли приговор телефонному мошеннику. В результате он похитил 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU