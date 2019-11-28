2019-11-28T07:28:05+03:00
Происшествия

В Перми вынесли приговор телефонному мошеннику

Мужчина похитил коло 80 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми за мошенничество осудили заключенного ИК-22 в Приморском крае. Мужчина признан виновным в совершении телефонных мошенничеств.

Отбывая наказание в колонии, злоумышленник раздобыл телефон с симкартой и обзванивал жителей Пермского края. Представляясь оператором мобильной связи, злоумышленник сообщал гражданам о переплате и предлагал перевести деньги на карту. Прикамцы говорили номер карты, а мужчина снимал деньги.

В результате он похитил 80 тысяч рублей. Также покушался на похищение 150 тысяч рублей. Суд приговорил виновного к 6 года 6 месяцам лишения свободы со штрафа в 40 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогодние каникулы жителей Прикамья ждет двухдневная рабочая неделя
Смотрите на нашем сайте лекцию «Профилактика гриппа и ОРВИ»
В Прикамье парня осудят за истязание несовершеннолетней подруги
Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в микрорайоне Кислотные дачи
Два человека пострадали в ДТП в микрорайоне Кислотные дачи
«Бросил умирать в яму». Жителя Прикамья осудят за покушение на убийство беременной женщины
В Прикамье осудят мужчину за убийство девушек на пустыре
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной пермской ели
В «скорой помощи» напомнили пермякам об осторожности на скользких улицах
В Альфа-Банке можно открыть счет для бизнеса с 50% скидкой на обслуживание
В Перми наказали УК и ТСЖ за плохую уборку дворов
В Перми с 1 декабря начнется продажа транспортных карт
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается изморозевые отложения
В Прикамье ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки
В Перми начался краевой общественный форум
28 ноября в Перми состоится лекция «Профилактика гриппа и ОРВИ»
"Мать знала, но молчала". Житель Прикамья надругался над 5-летней падчерицей