В Перми вынесли приговор телефонному мошеннику

СЕГОДНЯ 07:28 2019-11-28T07:28:05+03:00

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В Перми за мошенничество осудили заключенного ИК-22 в Приморском крае. Мужчина признан виновным в совершении телефонных мошенничеств.

Отбывая наказание в колонии, злоумышленник раздобыл телефон с симкартой и обзванивал жителей Пермского края. Представляясь оператором мобильной связи, злоумышленник сообщал гражданам о переплате и предлагал перевести деньги на карту. Прикамцы говорили номер карты, а мужчина снимал деньги.

В результате он похитил 80 тысяч рублей. Также покушался на похищение 150 тысяч рублей. Суд приговорил виновного к 6 года 6 месяцам лишения свободы со штрафа в 40 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU