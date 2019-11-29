2019-11-29T21:35:43+03:00
Происшествия

После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело

Больше всех пострадал семилетний мальчик, он в реанимации краевой детской клинической больницы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Максимальное наказание, которое может грозить виновным в произошедшем - до пяти лет лишения свободы.Максимальное наказание, которое может грозить виновным в произошедшем - до пяти лет лишения свободы.Фото: архив "КП"
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После трагедии на Висиме, когда стая собак напала на трех детей, катавшихся на горке, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

- Вечером во время прогулки на улице в Мотовилихинском районе Перми на 7-летнего ребенка набросилась стая бездомных собак, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Они покусали ребенка. Собак отогнал и вызвал «скорую помощь» проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью. Ребенок госпитализирован в больницу.

Следователи провели осмотр места происшествия. Уже прошел обыск и выемка документации в муниципальном учреждении. Устанавливаются обстоятельства и лица, виновные в произошедшем. Максимальное наказание, которое по закону может грозить виновным в произошедшем - до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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