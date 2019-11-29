Многодетную мать из Прикамья, которая морила голодом четырех детей, приговорили к условному сроку

СЕГОДНЯ 17:59 2019-11-29T17:59:24+03:00

Суд наказал многодетную мать на три года условно и штраф 50 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

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Дети часто болели, потому что мать не отапливала дом. По нескольку дней осенью 2018 года и зимой 2019-го они сидели в холодном доме совсем одни и без еды.

28-летняя женщина из Октябрьского района Пермского края воспитывала четверых детей, младшему из которых два годика, старшей - 14 лет. Иногда мать запирала их на несколько дней, а сама уходила в запои. Если двери дома оставались открыты, то дети ходили по соседям и говорили, что им нечего кушать. Сердобольные соседи кормили их, чем могли.

На жуткие условия старшая девочка позвонила и пожаловалась отцу, который работал на вахте в другом городе. Мужчина позвонил в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Многодетная мать обвинялась в «истязании детей» и «ненадлежащем исполнении родительских обязанностей».

- Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU