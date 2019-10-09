«Просили еду у соседей». Четверо маленьких детей голодали, пока их мама была в запое

- Ребята часто болели, потому что мать не отапливала дом, - рассказали нам в следственном отделе. - Они по нескольку дней сидели в холодном доме совсем одни и без еды.

Совсем скоро завершится расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Пермского края Марины Т. (имя изменено. - прим.ред). Она обвиняется в истязании собственных детей.

Марина Т. проживает в Октябрьском районе Пермского края. Девушка долгое время нигде не работала, семья жила только на деньги супруга Марины - тот ездил на вахты. У супругов подрастает четверо ребятишек, младшему из которых всего два годика. А старшей дочке и 14 нет.

В январе девочка позвонила отцу. Тот как раз был на вахте. Она рассказала ему, что мама заперла их дома, а у них совсем нет еды. Мужчина позвонил в полицию.

- Выяснилось, что с ноября по январь дети проживали в ужасных условиях, - рассказали нам в Октябрьском МРСО СУ СКР по Пермскому краю. - Мать постоянно пила. Уходя на очередную «встречу», она запирала детей дома. Печку женщина не топила, так что в доме было очень холодно. Еды также почти не было.

Если мать не запирала детей, они ходили по соседям. Говорили, что им нечего кушать, и соседи кормили их, чем могли.

- Из-за того, что дети периодически оставались запертыми в доме на несколько дней, они получили хронические респираторные заболевания, - добавили в следственном отделе.

Мало того, женщина их периодически била. Однажды ударила старшую дочку прямо в присутствии полицейского.

- Сейчас она раскаивается, вину свою признает, - рассказали в следственном отделе. - Пить женщина бросила. Семью почти ежедневно проверяют работники соцслужб, так как дети еще живут с обвиняемой.

Сейчас решается вопрос об изъятии их из семьи и лишении матери родительских прав.