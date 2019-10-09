2019-10-09T12:28:49+03:00
Общество

«Просили еду у соседей». Четверо маленьких детей голодали, пока их мама была в запое

28-летняя жительница Прикамья не только не кормила детей, но и периодически била их
Елена КОНОВА
Поделиться:
Многодетную мать скоро осудятМногодетную мать скоро осудятФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

- Ребята часто болели, потому что мать не отапливала дом, - рассказали нам в следственном отделе. - Они по нескольку дней сидели в холодном доме совсем одни и без еды.

Совсем скоро завершится расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Пермского края Марины Т. (имя изменено. - прим.ред). Она обвиняется в истязании собственных детей.

Марина Т. проживает в Октябрьском районе Пермского края. Девушка долгое время нигде не работала, семья жила только на деньги супруга Марины - тот ездил на вахты. У супругов подрастает четверо ребятишек, младшему из которых всего два годика. А старшей дочке и 14 нет.

В январе девочка позвонила отцу. Тот как раз был на вахте. Она рассказала ему, что мама заперла их дома, а у них совсем нет еды. Мужчина позвонил в полицию.

- Выяснилось, что с ноября по январь дети проживали в ужасных условиях, - рассказали нам в Октябрьском МРСО СУ СКР по Пермскому краю. - Мать постоянно пила. Уходя на очередную «встречу», она запирала детей дома. Печку женщина не топила, так что в доме было очень холодно. Еды также почти не было.

Если мать не запирала детей, они ходили по соседям. Говорили, что им нечего кушать, и соседи кормили их, чем могли.

- Из-за того, что дети периодически оставались запертыми в доме на несколько дней, они получили хронические респираторные заболевания, - добавили в следственном отделе.

Мало того, женщина их периодически била. Однажды ударила старшую дочку прямо в присутствии полицейского.

- Сейчас она раскаивается, вину свою признает, - рассказали в следственном отделе. - Пить женщина бросила. Семью почти ежедневно проверяют работники соцслужб, так как дети еще живут с обвиняемой.

Сейчас решается вопрос об изъятии их из семьи и лишении матери родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания
Администрация Перми утвердила проект планировки города
В Перми дети нарисовали трамвай будущего
В Прикамье прокуратура нашла нарушения прав дольщиков
В Перми могут дважды поменяться цены на билеты в транспорте
В Прикамье работодатель выплатил зарплату сотруднику грузовиком
В Пермском крае запустят 15 новых автобусных маршрутов
На «Азоте» проложен новый водовод питьевой воды
В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске
В конце октября в Перми временно отключат цифровое телевидение
В Пермском крае вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия»
В Прикамье женщина избила сожителя кочергой
В «Транснефть-Прикамье» прокомментировали информацию о ремонте участка трассы Пермь-Екатеринбург
В многоэтажке в центре Перми загорелся балкон
Пермские следователи проверят обстоятельства смерти оператора погрузчика
В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты
Пермские общественники проверили психиатрическую больницу