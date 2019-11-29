В Перми обнаружили тело мужчины

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-29T17:36:10+03:00

Он написал предсмертную записку, где объяснил, что ушел из жизни из-за женщины

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В пятницу, 29 ноября, в одной из квартир Ленинского района Перми обнаружили тело 47-летнего мужчины.

- Это произошло в квартире на улице Борцов Революции, - сообщил «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах. - Мужчина оставил предсмертную записку, где объяснил, что уходит из жизни из-за любимой женщины. По факту произошедшего проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

Напомним, ранее мы писали о мужчине, который сидел на железнодорожных путях. Очевидцы подумали, что он хочет покончить с собой и вызвали спасателей.Оказалось, что мужчина просто шел домой и сел отдохнуть. Он недавно освободился из заключения в Губахе и решил кратчайшим путем добраться до вокзала Пермь-2, чтобы уехать домой в Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU