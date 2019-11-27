"Думали, что хочет совершить суицид". Пермяки вызвали спасателей из-за отдыхающего мужчины

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-27T10:26:49+03:00

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Пермяки заметили на железнодорожных путях мужчину. Со слов заявителей, источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомолке», что мужчина сидел на ж/д путях. Жители подумали, что он хочет покончить с собой и вызвали спасателей.

Оказалось, что он просто шел домой и сел отдохнуть. Мужчина только что освободился из заключения в Губахе и решил кратчайшим путем добраться до вокзала Пермь-2, чтобы уехать домой в Омск. Он шел вдоль путей и решил отдохнуть, немного отдышался и пошел дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU