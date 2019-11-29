В мэрии Перми рассказали о правилах использования транспортных карт

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-29T15:28:34+03:00

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В Перми продолжается постепенный переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. С 1 декабря пассажиры нельготных категорий смогут приобрести транспортную карту в отделениях «Почтобанка» и оплачивать ей поездки.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что для приобретения транспортной карты необходимо обратиться в одно из отделений «Почтобанка» , которые расположены во всех районах города. Стоимость единого проездного билета составляет 50 рублей. После этого необходимо пополнить карту на любую удобную сумму, но не менее чем на 20 рублей. Сделать это можно в отделениях «Почтобанка» или через онлайн сервисы Сбербанка.

С 1 декабря картой можно будет оплачивать проезд в любом виде общественного транспорта, за исключением маршрутных такси, по установленному тарифу – 20 рублей за поездку. Для этого необходимо предъявить карту кондуктору, который приложит ее к валидатору, затем будет распечатан билет об оплате. На одном рейсе можно оплатить до 10 поездок одной картой. Предъявлять какие-либо документы при этом не нужно.

Пока система работает в тестовом режиме. Если карта не сработала, необходимо оплатить проезд денежными средствами и обратиться в департамент транспорта по номеру телефона «горячей линии» 250-25-50 или направить письмо на адрес dt@gorodperm.ru. По вопросам возврата денежных средств необходимо обращаться в МКУ «ГорТранс» по адресу: Уральская, 108а.

Отметим, возможность оплаты транспортной картой – это один из этапов постепенного перехода на безналичный расчет в общественном транспорте. Предполагается, что в дальнейшем появится возможность оплаты проезда банковскими картами на всех маршрутах. Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всех трамваях и на автобусных маршрутов пилотного проекта.

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