Где купить и можно ли без нее обойтись - пять вопросов о транспортных картах в Перми

С 1 декабря в Перми начнут продавать транспортные карты для обычных пассажиров. Ранее пластиковыми проездными могли пользоваться только льготники. Для чего введено это новшество и будет ли оно выгодно для пермяков, разбираемся с городским департаментом транспорта.

1. Где можно купить транспортную карту?

Пока только в «Почтобанке». В каких конкретно отделениях банка, еще решается. Список пунктов в ближайшие дни будет размещен на сайте МКУ «Гортранс» - gortransperm.ru. Стоимость карты составит 50 рублей. Пополнять ее можно будет также в отделениях банка, а в дальнейшем предполагается и дистанционное пополнение - с помощью онлайн-сервиса. Суммы пополнения не ограничены, в отличие от льготного проездного документа.

2. Каков срок ее действия?

Срок действия не ограничен. Картой можно пользоваться до тех пор, пока она не сломается.

3. Будет ли дешевле проезд, если оплачивать его транспортной картой?

Сейчас, до введения нового тарифного меню, стоимость билета такая же, как и при оплате наличными деньгами, - 20 рублей. После его введения в общественном транспорте Перми будут предоставляться скидки при безналичной оплате проезда.

Но пользоваться картой удобнее, так как не надо постоянно носить с собой мелкие деньги либо получать пригоршню мелочи на сдачу у кондукторов. Достаточно приложить карту к валидатору - и проезд оплачен.

4. Можно ли пользоваться в автобусах обычной банковской картой?

Оплатить проезд банковской картой можно только в трамваях и автобусах пилотного проекта (в него входят 13 маршрутов: №№2, 3, 7, 9, 11, 23, 30, 34, 36, 46, 50, 60, 62). В остальных автобусах банковские карты не действуют.

5. А если у кондуктора валидатор сломается, можно ездить бесплатно?

Система пока запущена в тестовом режиме, так что возможны сбои. Поэтому пассажирам необходимо на всякий случай, на время отладки технических процессов, иметь при себе наличные деньги. Оплата проезда остается обязанностью пассажира.