2019-11-29T14:26:37+03:00
Происшествия

Пропавшую в Прикамье мать 4-летнего ребенка нашли мертвой

Женщина уехала из дома неделю назад
Лилия Абибулаева
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У женщины остались дома дети Фото: личный архивУ женщины остались дома дети Фото: личный архив
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В Пермском крае разыскивали 28-летнюю женщину. По сообщению родственником, 22 ноября женщина поехала из Очера в Пермь в больницу, но до медучреждения так и не доехала.

Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. Дома Елену Ш. ждал малыш

В пятницу, 29 ноября, в полиции корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили о том, что на данный момент местонахождение женщины удалось установить.

Родственники женщины сообщили, что Елена погибла.

- Нам сказали, нашли ее в Краснокамске, мертвой, - рассказала сестра пропавшей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропали мать и 5-летний ребенок. Муж пропавшей сообщил, что они должны были встретиться с женой и ребенком вечером в воскресенье, 24 ноября, но они так и не пришли на встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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