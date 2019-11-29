2019-11-29T12:54:12+03:00
Общество

В Перми с 30 ноября изменится движение нескольких автобусных маршрутов

Расписание 6 автобусов будет скорректировано
Лилия Абибулаева
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Изменения коснутся автобусов №36, №3, №11, №30 и №50, №10тИзменения коснутся автобусов №36, №3, №11, №30 и №50, №10тФото: архив "КП"
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С 30 ноября и 1 декабря будет изменено движение некоторых автобусов. Изменения коснутся маршрутов №36, №3, №11, №30 и №50, №10т.

Так, с 30 ноября движение автобуса №10 будет менятся по выходным.

С 1 декабря на автобусном маршруте №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» в будние дни увеличат количество автобусов с 20 до 22 единиц.

Также с 1 декабря на автобусных маршрутах №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1», №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будет изменено расписание.

Напомним, ранее мы писали о том, что прикамские электрички переходят на новое расписание

ИСТОЧНИК KP.RU

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