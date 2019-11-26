Прикамские электрички переходят на новое расписание

Чтобы от вас не «сбежала последняя электричка», стоит обратить внимание на изменения в графике их движения. Пермская пригородная компания сообщила о переходе на новое расписание с 8 декабря.

Самые значительные изменения произошли на Западном направлении.

«Ласточка» Пермь II - Верещагино, которая отправлялась из Перми в 11.24, будет отправляться позже на 1 час 51 минуту - в 13.15. А вот обычная электричка, которая уходила из Перми до Верещагино в 13.10, будет отправляться раньше на 1 час 18 минут - в 11.52.

Обратно из Верещагино «Ласточка», уходившая в 14.05, будет отправляться позже на 1 час 35 минут - в 15.40. А электричка Верещагино - Пермь II, которая отправлялась в путь в 14.40, будет уходить раньше на 54 минуты - в 13.46.

Вечерняя «Ласточка» из Перми до Верещагино будет уходить позднее на 10 минут - в 18.40. У утренней «Ласточки» Верещагино - Пермь II расписание не изменится.

На Восточном направлении электричка №7161 Кишерть - Пермь II (отправлением из Кишерти в 5.13) будет отправляться раньше на 18 минут и прибудет в Пермь в 6.57.

Электричка №7165 Кордон - Пермь II (отправлением из Кордона в 6.36) будет отправляться на 21 минуту позже - в 6.57.

Электричка №7191 Кунгур - Пермь II (отправлением из Кунгура в 12.15) будет отправляться на 53 минуты раньше - в 11.22.

Электричка №7169 Кордон - Пермь II (отправлением из Кордона в 15.39) отправится позже на 17 минут.

В обратную сторону расписание также изменится.

Электричка №7166 Пермь II - Кордон (отправлением из Перми в 11.25) отправится позже на 22 минуты - в 11.47.

Электричка №7194 Пермь - Кунгур (отправлением по пятницам и воскресеньям в 14.57) отправится раньше на 17 минут - в 14.40.

Вечерняя электричка №7174 Пермь II - Кишерть (отправлением из Перми в 21.00) будет отправляться раньше на 24 минуты (в 20.36) и прибудет в Кишерть в 22.59.

На Горнозаводском направлении значительных изменений в расписании не будет.

А вот городские электрички начнут ходить по-новому. С 8 декабря будет отменена электричка №7108 Оверята - Голованово. Ее маршрут сократится до поездок от Перми II до Голованово. Заменять ее будет электричка Верещагино - Пермь II, которая отправится со станции Оверята в 15.37.

Появится новый электропоезд №7114 Пермь II - Левшино, который будет уходить со станции Пермь II в 15.52 и прибывать в Левшино в 16.30.