В Перми осудили мужчину, который распространял наркотики вместе с 5-летним сыном
В Перми мужчина отправиться на три года в колонию за распространение наркотиков. Злоумышленник ходил на дело с 5-летним сыном.
Пермяка задержали летом этого года. За несколько минут до задержания он засунул в носок 400 граммов гашиша. На дело мужчина ходил с 5-летним сыном. Сотрудникам полиции он объяснил, что ребенка не с кем оставить. Его мать отбывает наказание за сбыт наркотиков.
Ребенка передали бабушке, а сам мужчина отправится за решетку. Известно, что женщина официально оформила опекунство над внуком.
Пермяк отправится в колонию на три года, а также он должен заплатить штраф 20 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах
ИСТОЧНИК KP.RU