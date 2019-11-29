2019-11-29T12:23:37+03:00
Происшествия

В Перми осудили мужчину, который распространял наркотики вместе с 5-летним сыном

Пермяк отправится в колонию на три года
Лилия Абибулаева
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Ребенком займется бабушкаРебенком займется бабушкаФото: Василий Вахрин
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В Перми мужчина отправиться на три года в колонию за распространение наркотиков. Злоумышленник ходил на дело с 5-летним сыном.

Пермяка задержали летом этого года. За несколько минут до задержания он засунул в носок 400 граммов гашиша. На дело мужчина ходил с 5-летним сыном. Сотрудникам полиции он объяснил, что ребенка не с кем оставить. Его мать отбывает наказание за сбыт наркотиков.

Ребенка передали бабушке, а сам мужчина отправится за решетку. Известно, что женщина официально оформила опекунство над внуком.

Пермяк отправится в колонию на три года, а также он должен заплатить штраф 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах

ИСТОЧНИК KP.RU

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