2019-05-21T13:19:54+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах

Еще один сверток с зельем оперативники нашли в носке женщины
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативникам поступила информация о том, что 34-летняя жительница Чусового незаконно провозит в город и распространяет наркотики. На трассе Полазна-Чусовой полицейские задержали машину женщины.

- При личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты два свертка с веществом бежевого цвета, один из которых она прятала в носке, а другой – в волосах. Результаты проведенной экспертизы показали, что это героин общей массой более двух граммов, что является значительным размером, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

фото ГУ МВД по Пермскому краю

фото ГУ МВД по Пермскому краю

Злоумышленница уверяла, что наркотик она приобрела для личного пользования.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писли о том, что в Перми задержали дилера, который прятал наркотики в штанах. Полицейским было известно, что злоумышленник приобрел крупную партию гашиша. В ходе осмотра машины подозреваемого сотрудники полиции нашли детский рюкзак, в котором было 2 килограмма наркотика. 43-летний мужчина и его сожительница попытались отвертеться, сказав, что рюкзак подбросили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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