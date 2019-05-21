В Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах
Оперативникам поступила информация о том, что 34-летняя жительница Чусового незаконно провозит в город и распространяет наркотики. На трассе Полазна-Чусовой полицейские задержали машину женщины.
- При личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты два свертка с веществом бежевого цвета, один из которых она прятала в носке, а другой – в волосах. Результаты проведенной экспертизы показали, что это героин общей массой более двух граммов, что является значительным размером, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
фото ГУ МВД по Пермскому краю
Злоумышленница уверяла, что наркотик она приобрела для личного пользования.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писли о том, что в Перми задержали дилера, который прятал наркотики в штанах. Полицейским было известно, что злоумышленник приобрел крупную партию гашиша. В ходе осмотра машины подозреваемого сотрудники полиции нашли детский рюкзак, в котором было 2 килограмма наркотика. 43-летний мужчина и его сожительница попытались отвертеться, сказав, что рюкзак подбросили.
ИСТОЧНИК KP.RU