В Перми 2-летняя девочка и 3-летний мальчик отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-29T10:25:39+03:00

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В четверг, 28 ноября, в Индустриальном районе Перми двое детей надышались угарным газом. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что ЧП произошло в дачном кооперативе.

В доме, где находились 2-летняя девочка и 3-летний мальчик печное отопление. Дети получили легкое отравление. Их отправили в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми двое взрослых и 4-летний ребенок отравились угарным газом. 28-летнего мужчину отправили в токсикологическое отделение городской клинической больницы им. Тверье, 4-летнюю девочку в сопровождении мамы отправили в краевую детскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU