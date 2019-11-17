В Перми двое взрослых и 4-летний ребенок отравились угарным газом
В Перми семья из трех человек надышалась угарным газом. ЧП произошло в доме на улице Хабаровская в Перми. Вызов об утечке газа поступил вечером в субботу, 16 ноября.
28-летнего мужчину отправили в токсикологическое отделение городской клинической больницы им. Тверье, 4-летнюю девочку в сопровождении мамы отправили в краевую детскую клиническую больницу.
Молодая семья снимала квартиру. После того, как пострадавших госпитализировали владелица квартиры сообщила об утечке в газовую службу.
Оказалось, что причина ЧП – отсутствие тяги в индивидуальном вентиляционном канале газовой колонки.
ИСТОЧНИК KP.RU