2019-11-29T10:32:33+03:00
Происшествия

В Прикамье закончились поиски пропавшей 28-летней многодетной матери

Женщина пропала 22 ноября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае разыскивали 28-летнюю мать четверых детей. По сообщению родственником, 22 ноября женщина поехала из Очера в Пермь в больницу, но до медучреждения так и не доехала.

Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. Дома Елену Ш. ждали дети.

В пятницу, 29 ноября, в полиции корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили о том, что на данный момент местонахождение женщины удалось установить.

Подробности о том, где находилась пропавшая, не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропали мать и 5-летний ребенок. Муж пропавшей сообщил, что они должны были встретиться с женой и ребенком вечером в воскресенье, 24 ноября, но они так и не пришли на встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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