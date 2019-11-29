В Перми легковушка сбила 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-29T08:44:45+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал, 12-летний школьник.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 28 ноября в 8:30. 12-летний школьник шел по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Кировоградская, когда его сбила машина.

Мальчика осмотрели медики «скорой помощи» и с травмами головы и ушибом колена отправили в больницу.

В отношении 65-летнего водителя автомобиля ВАЗ возбуждено административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массового ДТП в Прикамье образовалась огромная пробка.В пожарно-спасательной части №117 сообщают о том, что на 39 км трассы Пермь-Березники на мосту произошло столкновение пяти машин КамАз, ГАЗель, «Lada X-Ray», «LADA Vesta», «Lada X-Ray».

ИСТОЧНИК KP.RU