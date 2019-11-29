2019-11-29T08:44:45+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила 12-летнего школьника

Мальчик переходил дорогу по «зебре»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал, 12-летний школьник.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 28 ноября в 8:30. 12-летний школьник шел по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Кировоградская, когда его сбила машина.

Мальчика осмотрели медики «скорой помощи» и с травмами головы и ушибом колена отправили в больницу.

В отношении 65-летнего водителя автомобиля ВАЗ возбуждено административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массового ДТП в Прикамье образовалась огромная пробка.В пожарно-спасательной части №117 сообщают о том, что на 39 км трассы Пермь-Березники на мосту произошло столкновение пяти машин КамАз, ГАЗель, «Lada X-Ray», «LADA Vesta», «Lada X-Ray».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми 2-летняя девочка и 3-летний мальчик отравились угарным газом
В Прикамье закончились поиски пропавшей 28-летней многодетной матери
В выходные в Перми ожидается существенное потепление
В Прикамье приставы взыскали 2,3 миллиона рублей со спортсмена-боксера
Пермяки смогут составить новогодний маршрут онлайн
В Перми в сгоревшем автомобиле нашли тело женщины
В Прикамье фельдшер автобусного парка подделывала документы о прохождении медосмотра водителями
Из-за массового ДТП в Прикамье образовалась огромная пробка
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
«Молот-Прикамье» проиграл китайскому «Орджи»
НЛО или ракета? Пермяки засняли в небе светящийся объект
Завучу краснокамской школы, где девочка умерла от голода, не удалось оспорить приговор
Автобус Пермь-Чайковский остановили на дороге из-за неисправного руля