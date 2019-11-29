Из-за массового ДТП в Прикамье образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-29T06:59:06+03:00

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Вечером в четверг, 28 ноября, на трассе Пермь - Березники произошла массовая авария. Из-за столкновения пяти машин мост через реку буквально парализовало. Движение было очень медленным.

В пожарно-спасательной части №117 сообщают о том, что на 39 км трассы Пермь-Березники на мосту произошло столкновение пяти машин КамАз, ГАЗель, «Lada X-Ray», «LADA Vesta», «Lada X-Ray».

Известно, что пострадавших во время ДТП нет. ПО факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в микрорайоне Кислотные дачи

ИСТОЧНИК KP.RU