Из-за массового ДТП в Прикамье образовалась огромная пробка
Вечером в четверг, 28 ноября, на трассе Пермь - Березники произошла массовая авария. Из-за столкновения пяти машин мост через реку буквально парализовало. Движение было очень медленным.
В пожарно-спасательной части №117 сообщают о том, что на 39 км трассы Пермь-Березники на мосту произошло столкновение пяти машин КамАз, ГАЗель, «Lada X-Ray», «LADA Vesta», «Lada X-Ray».
Известно, что пострадавших во время ДТП нет. ПО факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в микрорайоне Кислотные дачи
ИСТОЧНИК KP.RU