Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в микрорайоне Кислотные дачи
В Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии.
По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего машина перевернулась.
В салоне автомобиля находилась 32-летняя пассажирка. Женщина получила травму головы. Ее отправили в больницу. Водителю назначили амбулаторное лечение. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя вынесено постановление о возбуждении административного расследования. Мужчину много раз привлекали к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU