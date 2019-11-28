Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в микрорайоне Кислотные дачи

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-28T07:44:52+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии.

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего машина перевернулась.

В салоне автомобиля находилась 32-летняя пассажирка. Женщина получила травму головы. Ее отправили в больницу. Водителю назначили амбулаторное лечение. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя вынесено постановление о возбуждении административного расследования. Мужчину много раз привлекали к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU