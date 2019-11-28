2019-11-28T19:36:12+03:00
Происшествия

Завучу краснокамской школы, где девочка умерла от голода, не удалось оспорить приговор

Ей оставили условный срок
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Завуча приговорили к двум годам лишения свободы условно.Завуча приговорили к двум годам лишения свободы условно.Фото: Елена КОНОВА
Изменить размер текста:

В четверг, 28 ноября, Пермский краевой суд в четверг рассмотрел апелляцию Елены П. - завуча школы № 3 города Краснокамска, где училась 14-летняя девочка, умершая в прошлом году от голода. Женщину судили за халатность. По мнению обвинения, она не приняла мер, чтобы предотвратить трагедию: не сообщила в социальные службы о том, что девочка находилась в социально-опасном положении, и сама не проверила, в каких условиях живет ребенок.

Ведь за несколько месяцев до трагедии девочка сильно похудела. А еще на уроке физкультуры ей становилось плохо, но педагог просто освободил ее от занятий.

В итоге завуча приговорили к двум годам лишения свободы условно. Она подала апелляцию

- Приговор Краснокамского суда оставлен без изменений, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

А в отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Но она была признана невменяемой и отправлена на принудительное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Знакомые 14-летней девочки, которая скончалась в Краснокамске: «Она рыдала от голода, а мать отправляла ее спать»

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти школьницы (подробнее)

Невидимая девочка. В Краснокамске лучшая ученица в классе полтора месяца умирала от голода, но никто этого не замечал

Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" (подробнее)

Мама 14-летней девочки, скончавшейся от голода в Краснокамске: «Я боялась, что дочь заберет опека, поэтому никуда не обращалась» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НЛО или ракета? Пермяки засняли в небе светящийся объект
Автобус Пермь-Чайковский остановили на дороге из-за неисправного руля
В Прикамье полицейские ответили за ночные прогулки бывших заключенных
Движение на улице Героев Хасана в выходные закроют
Главного режиссера Пермского театра оперы и балета нашли в Санкт-Петербурге
Губернатор Прикамья раскритиковал мэрию за отсутствие автобусов на Перми-1
В Перми пройдет выставка собак
В Пермском крае установили новые комплексы фотовидеофиксации в 42 местах
В Прикамье отец зарезал собственного сына
Ледовый городок на эспланаде в Перми будет в два раза больше, чем в прошлом году
"Вы не люди, а звери!". Волонтеры спасают котят, которых засунули в пакет и в морозы выкинули в мусорку
«От огромной температуры шипел снег». В Прикамье полицейские спасли на пожаре семью с детьми
В Прикамье бесплатно будут работать 136 катков
«Догоняла на попутке». В Перми водитель забыл кондуктора на остановке
В Пермском крае музеи будет работать бесплатно в новогодние каникулы
В Прикамье из-за халатности сотрудников управляющей компании погибли 5 человек
Концертно-спортивный комплекс в Перми планируют построить в 2024 году
Пермяка осудили за похищение человека и издевательства над ним
Пермяков просят придумать имя детенышу дамана из пермского зоопарка
В Перми установят 966 праздничных объектов
В Перми 10-летний школьник получил травму головы
«Просила о помощи». В Перми пенсионерку закрыли в овощной яме