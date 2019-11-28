Завучу краснокамской школы, где девочка умерла от голода, не удалось оспорить приговор

СЕГОДНЯ 19:36 2019-11-28T19:36:12+03:00

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В четверг, 28 ноября, Пермский краевой суд в четверг рассмотрел апелляцию Елены П. - завуча школы № 3 города Краснокамска, где училась 14-летняя девочка, умершая в прошлом году от голода. Женщину судили за халатность. По мнению обвинения, она не приняла мер, чтобы предотвратить трагедию: не сообщила в социальные службы о том, что девочка находилась в социально-опасном положении, и сама не проверила, в каких условиях живет ребенок.

Ведь за несколько месяцев до трагедии девочка сильно похудела. А еще на уроке физкультуры ей становилось плохо, но педагог просто освободил ее от занятий.

В итоге завуча приговорили к двум годам лишения свободы условно. Она подала апелляцию

- Приговор Краснокамского суда оставлен без изменений, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

А в отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Но она была признана невменяемой и отправлена на принудительное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU