Мать девочки из Краснокамска, погибшей от голода, отправят на принудительное лечение

Следователи завершили расследование уголовного дело о смерти в Краснокамске 15-летней Полины (имя изменено – ред). Напомним, школьница умерла от истощения. Мать практически не кормила ее.

Как выяснилось во время следствия, Полина в течение 1,5 месяцев почти ничего не ела. В холодильнике полицейские не было обнаружили вообще никаких продуктов. В школе заметили, что девочка похудела, но не придали этому значения.

Поэтому 25 сентября суд приговорил к условному наказанию Елену П., завуча школы, где училась Полина. Ей в вину поставили то, что она не сообщила в социальные службы о том, что девочка находилась в социально-опасном положении, не проверила, в каких условиях живет ребенок.

А в отношении матери Полины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

Следователи Главного следственного управления СКР пришли к выводу, что женщина находится в неадекватном состоянии. И 26 сентября, как сообщили в пресс-службе СУ СКР в суд было направлено уголовное дело для применения к матери погибшей девочки принудительных мер медицинского характера.

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