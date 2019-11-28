Губернатор Прикамья раскритиковал мэрию за отсутствие автобусов на Перми-1

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-28T15:13:09+03:00

Максим Решетников отметил, что проверил ситуацию еще раз через две недели

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Губернатор Пермского края съездил вместе с городскими чиновниками на Пермь-1. Издание «Business Class» сообщает, что Максим Решетников был сильно недоволен транспортной доступностью станции. Губернатор отметил, что мэрии необходимо организовать бесплатные автобусы для маломобильных жителей города.

Максим Решетников подчеркнул, что проверит выполнение поручений и исправление недостатков через две недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае музеи будет работать бесплатно в новогодние каникулы. Жители Прикамья смогут бесплатно посетить 15 музеев

ИСТОЧНИК KP.RU