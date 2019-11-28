В Перми пройдет выставка собак
В середине декабря пермяки смогут полюбоваться на пушистых четвероногих. Издание «Мой город - Пермь» сообщает о том, что в Перми пройдет выставка собак. Там, у пермяков будет возможность увидеть красавцев самых разных пород, но и купить щенка себе домой. Также на выставке будут продаваться товары по уходу для щенков.
Помимо выставки организаторы подготовили для пермяков увлекательную программу, с участием пушистых друзей.
Гостей ждут 14 и 15 декабря с 10:00 до 19:00 на «Пермской ярмарке».
Напомним, ранее мы писали о том, что ледовый городок на эспланаде в Перми будет в два раза больше, чем в прошлом году
ИСТОЧНИК KP.RU