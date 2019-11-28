2019-11-28T15:01:22+03:00
Общество

В Перми пройдет выставка собак

Мероприятие состоится в декабре
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Изменить размер текста:

В середине декабря пермяки смогут полюбоваться на пушистых четвероногих. Издание «Мой город - Пермь» сообщает о том, что в Перми пройдет выставка собак. Там, у пермяков будет возможность увидеть красавцев самых разных пород, но и купить щенка себе домой. Также на выставке будут продаваться товары по уходу для щенков.

Помимо выставки организаторы подготовили для пермяков увлекательную программу, с участием пушистых друзей.

Гостей ждут 14 и 15 декабря с 10:00 до 19:00 на «Пермской ярмарке».

Напомним, ранее мы писали о том, что ледовый городок на эспланаде в Перми будет в два раза больше, чем в прошлом году

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главного режиссера Пермского театра оперы и балета нашли в Санкт-Петербурге
Губернатор Прикамья раскритиковал мэрию за отсутствие автобусов на Перми-1
В Пермском крае установили новые комплексы фотовидеофиксации в 42 местах
В Прикамье отец зарезал собственного сына
Ледовый городок на эспланаде в Перми будет в два раза больше, чем в прошлом году
"Вы не люди, а звери!". Волонтеры спасают котят, которых засунули в пакет и в морозы выкинули в мусорку
«От огромной температуры шипел снег». В Прикамье полицейские спасли на пожаре семью с детьми
В Прикамье бесплатно будут работать 136 катков
«Догоняла на попутке». В Перми водитель забыл кондуктора на остановке
В Пермском крае музеи будет работать бесплатно в новогодние каникулы
В Прикамье из-за халатности сотрудников управляющей компании погибли 5 человек
Концертно-спортивный комплекс в Перми планируют построить в 2024 году
Пермяка осудили за похищение человека и издевательства над ним
Пермяков просят придумать имя детенышу дамана из пермского зоопарка
В Перми установят 966 праздничных объектов
В Перми 10-летний школьник получил травму головы
«Просила о помощи». В Перми пенсионерку закрыли в овощной яме