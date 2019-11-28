Ледовый городок на эспланаде в Перми будет в два раза больше, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-28T14:09:30+03:00

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Строительство ледового городка на пермской эспланаде начнется 1 декабря. В этом году площадь городка составит 25 кв.метров, что в два раза больше, чем в прошлом году.

На площади появятся 12 объектов и 24 горки до 3 метров высотой. Все объекты будут оборудованы художественной подсветкой.

Максим Решетников поручил Дмитрию Самолову максимально увеличить время работы городка.

На эспланаде появятся: горка для сноутюбинга и каток, появятся арт-объекты со скамейками 2020, ледовая карусель, ярмарочные домики. К Рождеству здесь появятся традиционный вертеп и часовня изо льда.

ИСТОЧНИК KP.RU