2019-11-28T14:19:59+03:00
Происшествия

В Прикамье отец зарезал собственного сына

Мужчину задержали
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В квартире одного из домов в Кунгуре обнаружили тело 39-летнего местного жителя. На теле мужчины были следы насильственной смерти.

По версии следствия, убить мужчину мог его отец. Родственники вместе выпивали, в ходе вечера между ними возник конфликт, который перерос в крупную ссору. 65-леьний мужчина схватил нож и несколько раз ударил сына. От полученных травм он скончался.

Родственника задержали. По факту возбудили уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудили за похищение человека и издевательства над ним. Кроме того, злоумышленник надругался над малолетней девочкой

ИСТОЧНИК KP.RU

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