Пермяка осудили за похищение человека и издевательства над ним

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-28T10:56:14+03:00

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В Кировском районе 51-летнего местного жителя признали виновным в тяжких преступлениях.

Следователи установили, что в октябре 2011 года мужчина похитил знакомого, вывез его в лес, где жестоко издевался над ним, а потом похитил его паспорт. Кроме того, ранее он неоднократно совершал насильственные действия в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Еще два аналогичных преступления совершил в отношении той же потерпевшей в 2017 году. В феврале 2018 года угрожал убийством своей сожительнице.

Злоумышленника приговорили к 13 годам лишения свободы и на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что приговор в отношении него вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU