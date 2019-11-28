Пермяка осудили за похищение человека и издевательства над ним
В Кировском районе 51-летнего местного жителя признали виновным в тяжких преступлениях.
Следователи установили, что в октябре 2011 года мужчина похитил знакомого, вывез его в лес, где жестоко издевался над ним, а потом похитил его паспорт. Кроме того, ранее он неоднократно совершал насильственные действия в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Еще два аналогичных преступления совершил в отношении той же потерпевшей в 2017 году. В феврале 2018 года угрожал убийством своей сожительнице.
Злоумышленника приговорили к 13 годам лишения свободы и на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что приговор в отношении него вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU