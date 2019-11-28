Пермяков просят придумать имя детенышу дамана из пермского зоопарка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-28T10:40:31+03:00

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В Пермском зоопарке просят придумать имя детенышу даманов. Малыш у Домны и Базилика родился в начале октября. Это было настоящим чудом для сотрудников зоопарка, так как Домна стала мамой в 13 лет, а даманы доживают до 12 лет.

Вот, спустя почти два месяца Домна показала малыша сотрудникам зоопарка, а они - пермякам. Это оказалась девочка. Теперь детенышу осталось выбрать имя. Конкурс объявили в социальной сети пермского зоопарка. Жители города активно оставляют комментарии. Кто-то предлагает назвать малыша Дуней, Гретой, Джульеттой, Плюшей.

ИСТОЧНИК KP.RU