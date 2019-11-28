В Перми 10-летний школьник получил травму головы

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-28T09:46:05+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми 27 ноября произошло ЧП, в результате которого пострадал ребенок. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в 10-летний мальчик получил травму на территории школы.

Около пяти вечера 10-летний мальчик упал и получил травму головы. Ребенку вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели школьника и отправили его в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рабочий попал в больницу после травмы на производстве. Пострадавшего осмотрели медики «скорой помощи» и отправили в медсанчасть №9.

ИСТОЧНИК KP.RU