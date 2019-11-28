В Перми рабочий попал в больницу после травмы на производстве

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-28T09:13:19+03:00

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В среду, 27 ноября, произошло ЧП на одном из предприятий в Свердловском районе Перми. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомолки» о том, что 50-летний мужчина во время выполнения работ получил травму. Известно, что жизни мужчины ничего не угрожает, у него травмирована рука.

Пострадавшего осмотрели медики «скорой помощи» и отправили в медсанчасть №9.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рабочий получил ожоги 30% тела. 39-летний мужчина при подготовке к розливу металла получил серьезные травмы. Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени отправили в больницу им. Гринберга.

ИСТОЧНИК KP.RU