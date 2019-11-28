«Просила о помощи». В Перми пенсионерку закрыли в овощной яме

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-28T09:33:32+03:00

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Пермячка оказалась закрытой в овощной яме. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомолки» о том, что на улице Вижайской пожилую женщину закрыли в овощной яме. На мольбы о помощи отреагировали местные жители. Они сообщили о пенсионерке службе спасения.

Когда спасатели приехали на место происшествия, женщины в овощной яме уже не было. Оказалось, что за некоторое время до прибытия спасателей пенсионерку выпустила женщина, которая отвечает за эту яму.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья, который бросил беременную женщину в овощную яму предстанет перед судом

ИСТОЧНИК KP.RU