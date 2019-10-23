2019-10-23T08:40:48+03:00
Происшествия

В Перми рабочий получил ожоги 30% тела

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло утром 22 октября. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что сотрудник ПАО «Мотовилихинские заводы» получил травму на производстве.

39-летний мужчина при подготовке к розливу металла получил серьезные травмы. Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени отправили в больницу им. Гринберга.

Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье загорелась квартира в пятиэтажке. В Березниках произошел пожар в квартире на третьем этаже. Из окон вырывалось пламя и густой дым. Дом, где загорелась квартира, находится на улице Потемкина. Очевидцы сообщают, что на место ЧП немедленно приехали три бригады «скорой помощи», одна реанимационная бригада и три машины пожарных. По словам очевидцев, при пожаре пострадали люди. Жильцов выносили из горящего здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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