В Перми рабочий получил ожоги 30% тела
ЧП произошло утром 22 октября. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что сотрудник ПАО «Мотовилихинские заводы» получил травму на производстве.
39-летний мужчина при подготовке к розливу металла получил серьезные травмы. Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени отправили в больницу им. Гринберга.
Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье загорелась квартира в пятиэтажке. В Березниках произошел пожар в квартире на третьем этаже. Из окон вырывалось пламя и густой дым. Дом, где загорелась квартира, находится на улице Потемкина. Очевидцы сообщают, что на место ЧП немедленно приехали три бригады «скорой помощи», одна реанимационная бригада и три машины пожарных. По словам очевидцев, при пожаре пострадали люди. Жильцов выносили из горящего здания.
ИСТОЧНИК KP.RU