В новогодние каникулы жителей Прикамья ждет двухдневная рабочая неделя
К обычному рабочему режиму график придет 13 января
-Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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Стал известен рабочий календарь на 2020 год. Выходные и рабочие дни в последнюю неделю 2019 года и в 2020 году утвердило Правительство РФ.
Так, жители Прикамья, как всей России в новогодние праздники будут работать по два дня. Последние дни старого года, 30 и 31 декабря, будут рабочими, с 1 по 8 января вся страна будет отдыхать, 9 и 10 января - рабочие дни, потом снова два выходных.
А с 13 января все вновь начнут работать по обычному графику.
Напомним, ранее мы писали о том, что Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной пермской ели
ИСТОЧНИК KP.RU