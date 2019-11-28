2019-11-28T09:02:35+03:00
Общество

В новогодние каникулы жителей Прикамья ждет двухдневная рабочая неделя

К обычному рабочему режиму график придет 13 января
Лилия Абибулаева
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--Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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Стал известен рабочий календарь на 2020 год. Выходные и рабочие дни в последнюю неделю 2019 года и в 2020 году утвердило Правительство РФ.

Так, жители Прикамья, как всей России в новогодние праздники будут работать по два дня. Последние дни старого года, 30 и 31 декабря, будут рабочими, с 1 по 8 января вся страна будет отдыхать, 9 и 10 января - рабочие дни, потом снова два выходных.

А с 13 января все вновь начнут работать по обычному графику.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной пермской ели

ИСТОЧНИК KP.RU

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