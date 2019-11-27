Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной пермской ели

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-27T19:26:48+03:00

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В среду, 27 ноября, в Перми впервые загорелись огни на новой главной городской ели на эспланаде, перед зданием Законодательного собрания Пермского края. Посмотреть на это зрелище пришли 5 тысяч человек.

Гости праздника играли в подвижные интерактивные игры и получали за это призы на память. После театральной программы, в которой приняли участие пермские Деды Морозы и главный Дед Мороз России из Великого Устюга, зажглись огни на елочке. Все желающие могли сделать фотографию с Дедом Морозом.

Новая пермская ель сделана специально для нашего города по специальному дизайн-проекту. Ее высота составляет 30 метров – одна из самых высоких в стране. В ближайшее время на эспланаде начнется строительство главного ледового городка Перми. В этом году он будет называться «Легенды древней Пармы».

ИСТОЧНИК KP.RU