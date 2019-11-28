В Прикамье парня осудят за истязание несовершеннолетней подруги

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-28T07:58:06+03:00

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Житель Кунгура предстанет перед судом за истязание 17-летней подруги. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 26-летний парень приревновал девушку.

Парень избивал возлюбленную и даже угрожал убить ее, демонстрируя нож. Следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину молодого человека. В настоящее время он ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изнасиловали 19-летнюю девушку. Месяц назад в Перми неизвестный напал на молодую пермячку. В полиции рассказали подробности этого нападения. Все случилось в самом центре города на улице Куйбышева. Когда поздно вечером девушка возвращалась домой, сзади к ней подбежал мужчина, повалил на землю и стал угрожать, что убьет, если та закричит.

ИСТОЧНИК KP.RU