Два человека пострадали в ДТП в микрорайоне Кислотные дачи

СЕГОДНЯ 06:52 2019-11-28T06:52:24+03:00

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Авария произошла в среду, 27 ноября, в Орджоникидзевском районе Перми. При выезде из микрорайона Кислотные дачи на Восточный обход перевернулась иномарка. В результате чего травмы получили два человека.

По сообщению очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась. На месте ЧП работали медики «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки. В Кунгурской службе спасения сообщили о том, что вечером 26 ноября, на улице Бачурина столкнулись автобус и легковушка «Лада Ларгус». На место выехали спасатели сотрудники «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU