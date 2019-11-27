В Прикамье ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-27T14:24:07+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок.

В Кунгурской службе спасения сообщили о том, что вечером 26 ноября, на улице Бачурина столкнулись автобус и легковушка «Лада Ларгус». На место выехали спасатели сотрудники «скорой помощи».

В ДТП пострадал 8-летний мальчик. Ребенка отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья избил водителя за отказ его подвезти. Злоумышленника осудили на 10 лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU