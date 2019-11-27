В Прикамье ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки
Мальчика отправили в больницу
Фото: Кунгурская служба спасения
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В Пермском крае произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок.
В Кунгурской службе спасения сообщили о том, что вечером 26 ноября, на улице Бачурина столкнулись автобус и легковушка «Лада Ларгус». На место выехали спасатели сотрудники «скорой помощи».
В ДТП пострадал 8-летний мальчик. Ребенка отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья избил водителя за отказ его подвезти. Злоумышленника осудили на 10 лет лишения свободы
ИСТОЧНИК KP.RU