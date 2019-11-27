2019-11-27T17:22:39+03:00
Общество

В «скорой помощи» напомнили пермякам об осторожности на скользких улицах

В ближайшие дни в городе ожидается гололед
Екатерина ГАСПЕР
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В Пермь опять грядет потепление.В Пермь опять грядет потепление.Фото: Василий Вахрин
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Медики пермской службы «скорой помощи» обратились к жителям города с предупреждением о том, что ожидается сильный гололед, и нужно быть очень внимательными на пешеходных дорожках.

- На некоторых улицах Перми очень скользко, - обратились в «скорой помощи» к горожанам. – Будьте аккуратны, смотрите под ноги, берегите себя!

Напомним, в ближайшие дни в Перми ожидается ухудшение погодных условий. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о гололеде и изморози на дорогах в среду и в четверг, 27 и 28 ноября. В ведомстве порекомендовали держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

После самого холодного дня недели, который был во вторник, началось потепление, температура воздуха держится на отметке -7 градусов. В выходные даже ожидается плюсовая температура, возможны снег и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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