2019-11-27T14:36:30+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается изморозевые отложения

Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололеде и изморозевых отложениях в Прикамье 27 и 28 ноября. В ведомстве рекомендуют держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Самый холодный день недели в Пермском крае прошел и уже началось потепление. Температура воздуха держится на отметке - 7 градусов. Оно продолжится и выходные достигнет пика. В первый день зимы в Прикамье ожидается даже плюсовая температура. Также возможны осадки в виде снега и сильный ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, что последняя неделя в Прикамье будет теплой

ИСТОЧНИК KP.RU

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