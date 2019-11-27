В Альфа-Банке можно открыть счет для бизнеса с 50% скидкой на обслуживание

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-27T16:52:56+03:00

Скидка будет работать в течении всего следующего года. Фото: Василий Вахрин

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Альфа-Банк предлагает компаниям и ИП до 1 декабря оформить новый расчетный счет с 50% скидкой на обслуживание.

Данная скидка будет работать в течении всего следующего года. Предложение распространяется для новых клиентов Альфа-Банка, которые пользуются тарифами «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+», предусматривающими помесячную оплату.

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин рассказал о популярности акции «Черная пятница» среди клиентов. Так, в прошлом году акция принесла компании порядка 30% новых клиентов. В текущем году Альфу-Банк ожидает еще большего количества новых пользователей. Он отметил, что клиенты выбирают обслуживание в Альфа-Банке из-за качества, а также оперативности и возможности использовать огромный функционал для развития своего бизнеса. Осин добавил, что таким образом возникает win-win эффект: клиенты использую все современные инструменты банка, а банк, в свою очередь, получает лояльную базу клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU