«Слабая оттепель и небольшой снег». Какой будет последняя неделя ноября в Прикамье?

После суровых уральских морозов в Пермский край пришла теплая европейская зима. По сообщению специалиста пермского ГИС-центра Андрея Шихова, в среднем температура будет выше нормы на 1,5 градуса.

- В целом за неделю температура воздуха в Пермском крае ожидается на 1-1,5 выше климатической нормы, причем из-за влияния антициклона на юге может быть несколько холоднее, чем на севере, - отметил синоптик.

Потепление, начавшееся в выходные, сменится похолоданием в начале недели. В понедельник, 25 ноября, температура воздуха в Перми в крае ожидается в пределах -5…-10 градусов. Осадков не предвидится.

Вторник, 26 ноября, будет самым холодным днем недели. В течение дня вероятны небольшие прояснения, но будет немного холоднее, чем в понедельник. Температура опустится до - 7…-12 в крае, до - 8..-9 в Перми. Днем также возможен слабый ветер.

В среду, 27 ноября, на территории Прикамья усилится ветер до 5-10 м/с. Воздух станет теплее на несколько градусов.

В ночь на четверг стрелка термометра начнет подниматься. Потеплеет до -5…-7. Также возможны сильные снегопады.

Днем в четверг, 28 ноября, в Прикамье ожидаются прояснения, температура воздуха существенно не изменится.

В пятницу, 29 ноября, станет еще теплее. Температура повысится до -2…-5 градусов. В Пермском крае из-за теплого циклона возможны небольшие снегопады

Неделя «европейской зимы» закончится теплыми выходными.

- В субботу и в воскресенье в Пермском крае ожидается потепление. В пятницу над Прикамье пройдет теплый фронт, но каких-либо существенных осадков можно ожидать только к 1 декабря, - отметил Андрей Шихов.

Также в выходные ожидается слабая оттепель. Температура воздуха в последний день осени и в первый день зимы будет примерно на отметке 0…+1. Возможен сильный ветер до 15м/с.