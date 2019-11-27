Житель Прикамья избил водителя за отказ его подвезти
Житель Губахи отправится на 10 лет в колонию за избиение незнакомого мужчины. Пострадавший отказался везти злоумышленника.
Полицейские выяснили, что в июне пьяный житель Губахи пытался сесть в припаркованный автомобиль 55-летнего мужчины. Когда водитель отказался везти пьяного пассажира, он начал драться. Злоумышленник нанес потерпевшему удары в лицо и другим частям тела.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому края, суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы. С учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору мужчине назначено окончательное наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU