2019-11-27T09:41:36+03:00
Происшествия

Житель Прикамья избил водителя за отказ его подвезти

Злоумышленника осудили на 10 лет лишения свободы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Житель Губахи отправится на 10 лет в колонию за избиение незнакомого мужчины. Пострадавший отказался везти злоумышленника.

Полицейские выяснили, что в июне пьяный житель Губахи пытался сесть в припаркованный автомобиль 55-летнего мужчины. Когда водитель отказался везти пьяного пассажира, он начал драться. Злоумышленник нанес потерпевшему удары в лицо и другим частям тела.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому края, суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы. С учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору мужчине назначено окончательное наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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