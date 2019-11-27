2019-11-27T10:34:57+03:00
Общество

В Прикамье должник заплатил 400 тысяч на содержание несовершеннолетнего ребенка

Эта сумма накопилась за два месяца
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Добрянском районе в отношении местного жители возбудили исполнительное производство. Мужчина задолжал на содержание собственного ребенка 400 тысяч рублей.

В месяц своему 8-летнему сыну житель Добрянки должен платить по 215 тысяч рублей, но возвращать долг он не спешил. Как только делом занялись судебные приставы, мужчина решил рассчитаться с долгами.

В скором времени на депозитный счет отдела судебных приставов он перевел всю сумму задолженности, а также оплатил штрафную санкцию в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье судебные приставы нашли должницу по свадебной фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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