В Прикамье судебные приставы нашли должницу по свадебной фотографии

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-27T08:58:14+03:00

Девушка опубликовала фото и подписала, где она отдыхает

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Жительница Чернушинского района решила, что личная жизнь важнее долгов по кредитам. Она взяла заем под залог жилого дома и четырехкомнатной квартиры, но отдавать не собиралась.

Должница пропала с радаров приставов. Через некоторое время в социальной сети появилась фотография со свадьбы с подписью: «Свадьба в Вене». Оказалось, что девушка познакомилась с иностранцем, вышла замуж и переехала к нему в Австрию, оставив в России долг в размере 1,5 миллиона рублей.

В рамках исполнительного производства приставом составлен акт описи и ареста имущества.

В настоящее время дом и квартира легкомысленной должницы уже переданы на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU