В Прикамье судебные приставы нашли должницу по свадебной фотографии
Жительница Чернушинского района решила, что личная жизнь важнее долгов по кредитам. Она взяла заем под залог жилого дома и четырехкомнатной квартиры, но отдавать не собиралась.
Должница пропала с радаров приставов. Через некоторое время в социальной сети появилась фотография со свадьбы с подписью: «Свадьба в Вене». Оказалось, что девушка познакомилась с иностранцем, вышла замуж и переехала к нему в Австрию, оставив в России долг в размере 1,5 миллиона рублей.
В рамках исполнительного производства приставом составлен акт описи и ареста имущества.
В настоящее время дом и квартира легкомысленной должницы уже переданы на торги.
ИСТОЧНИК KP.RU