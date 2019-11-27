Гимн Перми выберут раньше апреля 2020 года

СЕГОДНЯ 08:04 2019-11-27T08:04:08+03:00

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Конкурс по выбору гимна Перми пройдет раньше намеченного ранее срока. Издание «Business Class» сообщает, что в мэрии уже подготовили проект расходов на проведение конкурса, и департамент культуры должен выбрать гимн до 31 марта 2020 года.

Победители конкурса получит 300 тысяч рублей на написание текста и музыки. Уже определено положение о проведении конкурса, форма заявки, порядок и объем финансирования. Затраты на проведение конкурса составили 919 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что гимн Перми может исполнить Ольга Бузова.

ИСТОЧНИК KP.RU